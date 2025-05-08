Drift atan magandalara esnaftan ilginç müdahale! Tabureyle kovaladı
Sakarya'da iki sürücü otomobillerle döner kavşakta drift yaptı. Gürültüden rahatsız olan bir kişi ise oturduğu tabureyi eline alarak otomobili kovaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lüks otomobilin drift yapması, bir kişinin eline tabure alarak otomobili kovalaması ve otomobilin bölgeden hızla uzaklaşması yer alıyor.
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Sıkça Sorulan Sorular
Drift cezası kaç TL 2025?
2025 yılı için drift cezası 46.393 TL olarak belirlenmiştir. Eğer bu ceza, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenirse, yüzde 25 indirim uygulanır