Drift atan magandalara esnaftan ilginç müdahale! Tabureyle kovaladı

Sakarya'da iki sürücü otomobillerle döner kavşakta drift yaptı. Gürültüden rahatsız olan bir kişi ise oturduğu tabureyi eline alarak otomobili kovaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lüks otomobilin drift yapması, bir kişinin eline tabure alarak otomobili kovalaması ve otomobilin bölgeden hızla uzaklaşması yer alıyor.