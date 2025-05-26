Dünyada eşi benzeri yok! Esrarengiz gölgeleri görmek isteyenler oraya akın ediyor

Sivas'ta 8 asırlık Divriği Ulu Camii'nin kapısında her yıl belli dönemlerde ortaya çıkan, Kur'an okuyan ve namaz kılan insan gölgesi gözlenmeye başlandı. İkindi namazından 45 dakika önce kapıda oluşan insan silueti Kuran okurken namaz vakti girince ellerini bağlayarak kıyama duruyor. Memleketin pek çok kentinden gelen ziyaretçiler, yüzlerce yıldır belli dönemlerde gözlemlenen bu ana hem şahitlik ediyor, hem de hayranlıkla bol bol fotoğraf çekiyor.