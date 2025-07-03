Düşen uçakta ağır yaralanan kadın yolcu helikopter hastaneye getirildi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak dünya turuna çıkan mühendis pilot Mehmet Demirci'nin kullandığı belirtilen özel jet, Erzurum-Bayburt ve Rize sınırında bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybettiği uçak kazasında eşi Hicran Kaya ağır yaralandı. Yaralı yolcu helikopter ile olay yerinden alınarak Erzurum Şehir hastanesi'ne getirildi. Askeri helikopter ile Şehir Hastanesi helikopter pistine getirilen kadın yolcu ambulansla alınarak hastaneye götürüldü. Helikopteri Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı karşıladı.