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Ekmek arasında uyuşturucuyla yakalandı, savunması şoke etti: “Ağrı kesici hap sanıyordum”

27-01-2025 12:07 | Güncelleme: 27-01-2025 12:10
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Adana'da polis ekipler, 26 yaşındaki Muhammed K.'nin kullandığı motosikleti durdurdu. Muıhammed K.’nin bir poşetinde içinde bulunan ekmeğe 972 uyuşturucu hap yerleştirdiği tespit edildi. geçirildi. Şahsın evinde de yapılan aramada yataktaki yastığın altında 703 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliye ait toplamda 1675 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan Muhammed K.’nin ifadesinde, “Haplar bana ait değil, hapları ağrısı kesici sanıyordum, uyuşturucu olduğunu bilmiyordum” dediği öne sürüldü.

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