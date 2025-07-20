Erdoğan ile yıldız futbolcu arasında gülümseten Tayyip diyaloğu! 'Nereden çıktı bu?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında gençler ve sporcuların sigarayla mücadeleye ilişkin önerilerini dinledi. Erdoğan, gençler ve sporcularla bir araya geldiği programda ilk kez karşılaştığı Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'a, "Tayyip sen misun? Ben de televizyonlarda Tayyip, Tayyip diye birisini duyuyorum ama nereden çıktı bu Tayyip diyorum" dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.