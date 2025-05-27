Erzurum'da beton mikseri dehşeti: 8 aracı böyle biçti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, Abdurrahim Şerif Beygu Caddesi'nde beton taşıyan bir mikser şoförü seyir halindeyken rahatsızlandı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak büyük hasar verdi. Mikser daha sonra inşaatın temeline devrildi. Kaza anı kameralara yansıdı.

ARAÇLARDA YARALI YOK

Demir yığınına dönen araçlarda yaralı olmaması herkesi sevindirdi. Çevredeki inşaatlarda çalışan işçi ve ustalara ait olan araçların bazıları adeta hurdaya döndü. Olay sonrası mikser şoförü S.K.'nın kendi imkanıyla araçtan çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye de hurdaya dönen araçlarda patlama ve yangın riskine karşı kontroller yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ederken araçlar olay yerinden çekicilerle kaldırıldı.