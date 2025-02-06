Erzurum'da caddede kılıçla yürüyen gençler gözaltına alındı
06-02-2025 16:40
| Güncelleme: 06-02-2025 16:49
Erzurum'da Şükrüpaşa Mahallesi Dadaşköy Yolu Caddesi'nde eline kılıç alan bir şahıs, arkadaşıyla beraber yürüdü. Sosyal medya paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar olayla ilgili yaptığı açıklamada, şahısların kılıcı hediye olarak aldıklarını ve paket yapamadıkları için ellerinde taşımak zorunda kaldıklarını beyan ettiklerini, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğünü belirtti.