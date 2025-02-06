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GÜNDEM

Erzurum'da caddede kılıçla yürüyen gençler gözaltına alındı

GÜNDEM

Deprem bölgesine son sürat hızla giden 'Pala Dayı' konuştu: 'Hız kadranını kapattım!'

MEDYA

İstanbul kar yağışı ile beyaza büründü: Megakentte kartpostallık görüntüler

GÜNDEM

Bakan Uraloğlu ve jandarma arasında ilginç diyalog: 'Ben ulaştırma bakanıyım'

POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adıyaman'da sevgi seli

POLİTİKA

Bakanların zor anları! Konuşma yaparken tente uçtu

GÜNDEM

Madenciler 'domuzdamı' yöntemiyle binlerce kişiyi nasıl kurtardıklarını anlattı

YAŞAM

Polislerin çocuklarla kar topu oynadığı anlar yüzleri güldürdü

GÜNDEM

İstanbul'a neden kar yağamadı? Meteoroloji uzmanı açıkladı: 'Kritik eşik aşılamıyor'

DÜNYA

Gazze'de şiddetli fırtına etkili oldu! Ölü ve yaralılar var

GÜNDEM

Depremin yıktığı illerin 2 yıllık değişimi

GÜNDEM

Kahramanmaraşlı depremzede kendisini enkazdan çıkaran görevliyle görüştü! 'Sen bizim için mucizeydin'

GÜNDEM

Kaybettikleri yakınları için 'Ayrılık' şarkısını söylediler! "Her bir dertten âlâ, yaman ayrılık..."

GÜNDEM

Deprem felaketinin görüntülerini izleyenler gözyaşlarına boğuldu

GÜNDEM

Büyük acının yıl dönümünde Adıyaman'da sessiz yürüyüş! Bakan Yerlikaya ve Özgür Özel yan yana

GÜNDEM

Bolu’da yangın ev ve ahırı küle çevirdi!