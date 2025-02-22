Erzurum'daki depremde panik anları kamerada

Erzurum’un Hınıs ilçesinde dün 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların panik içinde kendilerini dışarı attığı anlar kameralara anbean yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 15.27’de yerin 6,94 km derinliğinde ve 4,4 büyüklüğündeki depremin öncesi ve sonrasında da aynı bölgede sarsıntılar yaşandı.

ERUZURUM'DA DEPREM ANI KAMERADA

Erzurum kent merkezine 89 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, Hınıs ilçesinde korkuya sebep oldu. Deprem anında vatandaşların panik içinde koşturmaları, ilçe merkezindeki bir mağaza ve eczanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.