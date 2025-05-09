Film gibi olay! Hırsız kovalamacada öyle bir yerde yakalandı ki...

Kayseri'de park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen 19 yaşındaki G.K, güvenlik görevlilerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli genç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki marangoz atölyesinin çatısına çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Binanın çatısında yakalanan şüpheli, olay yerine gelen itfaiye merdiveniyle indirildi.