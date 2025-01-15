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Gaziantep'te Suriyeli ikizler, ülkelerine duygusal bir veda ile döndü

15-01-2025 17:04 | Güncelleme: 15-01-2025 17:05
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeliler, ülkelerine dönmeye devam ediyor. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Suriyeli El Talip ailesi de bu süreçte özgürlüğüne kavuşan memleketlerine dönme kararı aldı. Ailenin 5 yaşındaki ikiz çocukları Semur ve Hüseyin El Talip, eğitim gördükleri Nizip Zeugma Anaokulu'nda arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaştı. İkizlerin vedası sırasında duygusal anlar yaşandı. Bazı arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, bazıları sarılarak ikizlere veda etti. Semur ve Hüseyin de okul arkadaşlarına el sallayarak ayrıldı.

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