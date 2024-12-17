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Gaziosmanpaşa'da feci ölüm! Tankerin altında kalan kız hayatını kaybetti: Sürücü firarda
17-12-2024 09:04
| Güncelleme: 17-12-2024 09:16
İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafik ışıklarında duran tankerin sürücüsü, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Asel K. isimli kıza çarptı. Kazanın etkisiyle çocuk tankerin altında kalırken sürücü ise tankerden inerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza sonrası Asel K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Firari sürücü aranıyor.