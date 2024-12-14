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'Gidecek yerim yok soğuktan öleceğim' diyordu! Yardım çığlığını duyan olmadı
14-12-2024 17:13
| Güncelleme: 14-12-2024 17:14
İzmir'de 'insanlık ölmüş' dedirten bir olay yaşandı. Buca ilçesindeki bir apartmanın altında yaşayan adam, dün bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yardım isteyen ve soğuktan öleceğini söyleyen 58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde yatarken görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi.