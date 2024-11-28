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Gizem Soylu'nun öldüğü kaza anı kamerada! Şoför telefonla uğraştı, genç kızı ezdi geçti

28-11-2024 16:00 | Güncelleme: 28-11-2024 16:06
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Gizem Soylu, karşıdan karşıya geçmek isterken belediye otobüsünün altında kaldı. 24 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği feci kaza anı otobüsün iç kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. Belediye otobüsü şoförü kadın hakkında, 'Taksirle adam öldürme suçu'ndan 6 yıla kadar hapis istenirken, olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sürücünün kaza öncesi ışıklardan başlamak üzere telefonla ilgilendiğinin gözlemlendiği detayına yer verildi.

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