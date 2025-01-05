Video Galeri>GÜNDEM>Göle düşen çocuğu kurtarmak için bir saniye bile düşünmedi! Kahraman baba kamerada
Göle düşen çocuğu kurtarmak için bir saniye bile düşünmedi! Kahraman baba kamerada
05-01-2025 09:18
| Güncelleme: 05-01-2025 09:51
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kız çocuğu, fotoğraf çekindiği sırasında Yenişehir Gölü'ne düştü. Kızının göle düştüğünün gören baba, bir saniye bile düşünmeden kızının arkasından atladı. Çocuğun babası tarafından kurtarılma anı ve göle düşme anı kameralara anbean yansıdı.