Günün kahramanı! Olası kadın cinayetini önleyen esnaf gündem oldu

Gümüşhane’de tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinin önünde, M.Y. isimli kadın uzun süredir kızı T.Y.’yi rahatsız ettiği öğrenilen saldırgan H.M. ile iş yeri önünde karşılaştı. M.Y.’nin bir daha kızını rahatsız etmemesini aksi takdirde polise şikâyette bulunacağını söylemesi üzerine saldırgan belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı. Saldırıyı fark eden iş yeri sahibi Beytullah Nas ise duruma hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Kadının bıçak darbesi almasını son anda engelleyen Nas, daha sonra saldırganı etkisiz hale getirdi. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.