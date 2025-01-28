Hatalı sollama faciayla sonuçlanıyordu! O anlar kamerada
28-01-2025 16:50
| Güncelleme: 28-01-2025 16:54
Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; İ.B. yönetimindeki hatalı sollama yapan tır, sol şeritte ilerleyen E.B. idaresindeki otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sağ ön tekerleği koparak tırın arka lastiğine sıkıştı. Refüje devrilen otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü İ.B. ile yolcu A.Ö. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.