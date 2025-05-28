Hatay'da kepçe dehşeti! Araçları biçe biçe durdu

ARAÇ FRENİ NEDEN BOŞALIR?

Araçların fren sistemi, hidrolik bir mekanizma ile çalışır ve fren pedallarına basıldığında hidrolik sıvı, fren kaliperlerine iletilir. Eğer fren sisteminde bir sızıntı varsa hidrolik sıvısı azalır ve frenler boşalır. Bu durum fren pedalının anormal şekilde sert veya tamamen boş hissettirmesine neden olur.