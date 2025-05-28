Hatay'da kepçe dehşeti! Araçları biçe biçe durdu
Hatay'da yaşanna dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Freni arızalanan kepçe, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki ve trafikteki 4 araca çarptı. Kepçe sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
ARAÇ FRENİ NEDEN BOŞALIR?
Araçların fren sistemi, hidrolik bir mekanizma ile çalışır ve fren pedallarına basıldığında hidrolik sıvı, fren kaliperlerine iletilir. Eğer fren sisteminde bir sızıntı varsa hidrolik sıvısı azalır ve frenler boşalır. Bu durum fren pedalının anormal şekilde sert veya tamamen boş hissettirmesine neden olur.