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Hayatlarını tehlikeye attılar! Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri hoplattı
05-01-2025 10:24
| Güncelleme: 05-01-2025 10:24
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Koçhisar Mahallesi'nde iki çocuk, hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Görenlerin yüreğini ağzına getiren çocuklar, bir süre sonra araçtan atlayarak gözden kayboldu. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.