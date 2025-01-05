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Hayatlarını tehlikeye attılar! Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri hoplattı

05-01-2025 10:24 | Güncelleme: 05-01-2025 10:24
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Koçhisar Mahallesi'nde iki çocuk, hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Görenlerin yüreğini ağzına getiren çocuklar, bir süre sonra araçtan atlayarak gözden kayboldu. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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