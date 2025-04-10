Hem ehliyetsiz hem alkollü! 'Rüyamda gördüm, Allah da bana gösterdi'
Bursa Osmangazi ilçesinde, alkol denetimini görünce ters istikamete kaçmaya çalışan sürücü yakayı ele verdi. Sürücü alkolmetreyi üflediği sırada rüyasında gördüğünü söylerken ekipler, alkollü sürücüye 30 bin TL ceza kesti. Üflemediği takdirde ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenen Ramazan K., alkolmetreyi üflemeden önce "Rüyamda gördüm, Allah da bana gösterdi." diye polis ekiplerine yalvardı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Alkollü araç kullanmanın cezası ne kadar?
Karayolları Trafik Kanunu'na göre ilk kez alkollü araç kullanma cezası 2025 yılında gelen güncelleme ile 9.268 TL TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca alkollü araç kullanma cezası olarak aracın trafikten menedilirken sürücü belgene ise 6 aylığına el konulur ve 20 ceza puanı kazanırsın.