Hem ehliyetsiz hem alkollü! 'Rüyamda gördüm, Allah da bana gösterdi'

Alkollü araç kullanmanın cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre ilk kez alkollü araç kullanma cezası 2025 yılında gelen güncelleme ile 9.268 TL TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca alkollü araç kullanma cezası olarak aracın trafikten menedilirken sürücü belgene ise 6 aylığına el konulur ve 20 ceza puanı kazanırsın.