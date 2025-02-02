Hurdalarla sözde drift kamerada!
02-02-2025 09:47
| Güncelleme: 02-02-2025 09:52
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde yaşanan olayda; sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil dakikalarda drift atmaya çalıştı. Sürücün hem beceriksizliği hem de çevredekileri tehlikeye attığı anlar bir İşyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sokakta bulunan esnaflar ise havanın kararmasının ardından bazı araç sürücülerinin işyerleri arasındaki yolda drift attığını, işyerlerinin ve dükkanların önünde bulunan müşterilere ait araçların zarar görmesinden korktuklarını dile getirdi.