İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı
02-12-2024 09:25
| Güncelleme: 02-12-2024 09:41
İstanbul'da etkili olan yağmur, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuna sebep oldu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu. Avrupa Yakası'nda Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç ve Çağlayan'da trafik oluşurken, Anadolu Yakası'nda ise Pendik ile Kadıköy arası ve Göztepe ile Maltepe arasındaki noktalarda yollar adeta kilitlendi. İBB verilerine göre; trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'ye ulaştı.