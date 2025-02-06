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İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü!

06-02-2025 23:29 | Güncelleme: 06-02-2025 23:30
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Mutluhan Yıldız

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı, kentin farklı bölgelerinde aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Esenyurt, Avcılar ve Arnavutköy’de yoğun şekilde yağan kar, kameralara yansıdı. Kar yağışıyla birlikte mahalleler beyaz bir örtüyle kaplandı. Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kayganlaşan yolda ilerlemekte zorlanan araçlardan bazıları kaza tehlikesi atlatırken, buzlanan yollar yayalar için de yürümeyi güçleştirdi.

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