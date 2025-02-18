İzleyenlerin kanı dondu! Dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar: O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te 16 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Fas vatandaşı 25 yaşındaki İlyas Belaiz, kuzeni W.S. ile kısa bir süre önce İstanbul'a gelmişti. Konaklayacak bir yer arayan iki kuzen, bu amaçla W.S.'nin M.D. ve S.S. ile iletişime geçmesi üzerine Aksaray'daki bir eve götürüldü.

UYUŞTURUCU KULLANMAYA BAŞLADI

Evde M.D., S.S. ve W.S. uyuşturucu kullanmaya başladı. Ancak bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında darbedilen Belaiz, camdan aşağı atıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Belaiz ağır yaralanan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Binadan çıkan şüpheliler tespit edilerek W.S., M.D. ve S.S. kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Belaiz'in yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.