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Jose Mourinho Adana kebabına hayran kaldı! Yorumu ve yüz ifadesi gündem oldu
20-01-2025 10:04
| Güncelleme: 20-01-2025 10:15
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho damga vurdu. Maçın ardından yediği kebaba hayran kalan Portekizli çalıştırıcı, "Geç kaldığım için affedersiniz. Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi" dedi. Mourinho'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.