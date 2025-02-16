Kazadan kaçarken kaza yaptı! Ters yöne girip otobüse çarptı

İstanbul
Bursa’nın Yıldırım ilçesi yaşanan olayda; Mert A., kontrolündeki motosiklet cadde üzerinde aniden yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaparak ters şeride girdi. Fren yapmasına rağmen duramayan motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen yolcu dolu otobüsle çarpıştı.
Kaza anı kask kamerası tarafında saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin incelemesi sonucunda, motosikletli sürücüye hız limitini aşmaktan yüzde 25, tali yoldan kontrolsüz çıkan kamyonet sürücüsüne ise yüzde 75 oranında kusur verildi.