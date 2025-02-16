Kazadan kaçarken kaza yaptı! Ters yöne girip otobüse çarptı

KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL TUTULUR?

Kaza tespit tutanağı üç farklı yöntemle düzenlenebilir. İlk olarak, eğer araçta boş bir tutanak mevcutsa, kağıt form kullanılarak doldurulabilir. İkinci yöntem mobil kaza tespit tutanağıdır. Üçüncü yöntem ise tutanak e-devlet üzerinden de online olarak hazırlanabilir.