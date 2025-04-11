Kış gibi bahar! Gece boyunca yağan kar şehri beyaza bürüdü

Bursa'da nisan ayında yağan kar, birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah işe gitmek için çıkan vatandaşlar şaşkına çeviren manzara ile karşılaştı. Kartpostallık görüntülerin çıktığı merkezde kısa süreliğine yağan kar yağışı vatandaşları heyecanlandırırken, Uludağ'da ise gece boyunca etkisini gösterdi. Uludağ'da kar kalınlığı 3 santimetre olarak ölçülürken hava sıcaklığı ise merkezde 2 derece, Uludağ'da ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.