Çatırdama seslerinin ardından dev istinat duvarı yerle bir oldu

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İstanbul
Kocaeli genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi’nde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yağışın etkisiyle günden güne gevşeyen toprak zemine dayanamayan dev istinat duvarı, çatırdama seslerinin ardından büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın yıkılmasıyla birlikte hemen yanında bulunan elektrik direği de tehlikeli şekilde yan yattı. Çevredekilere büyük panik yaşatan ve elektrik kesintisine yol açan o dehşet anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.