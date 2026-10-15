Kuvvetli rüzgâr elektrik hatlarına zarar verdi: Ekipler sahada

Artvin'in Hopa ilçesinde kuvvetli rüzgarın devirdiği ağacın dalları, birden fazla enerji nakil hattında hasara yol açtı. Bölgeye çalışma platformu bulunan araçla gelen elektrik arıza ekipleri, hatların üzerine düşen dalları temizlemek ve oluşan hasarı gidermek için çalışma başlattı.

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HABERİN ÖZETİ Kuvvetli rüzgâr elektrik hatlarına zarar verdi: Ekipler sahada İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkileyerek sokakları su bastı, dereler taştı ve Haliç'in rengi kahverengiye döndü. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sokakları su bastı. Dereler taştı. Megakentin incisi olarak bilinen Haliç'in rengi de şiddetli yağışın ardından kahverengiye döndü. Çamura bulanan Haliç drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

Hopa ilçesinde kuvvetli rüzgârın devirdiği ağacın dalları, birden fazla enerji nakil hattında hasara neden oldu. Bölgeye çalışma platformu bulunan araçla gelen Hopa Elektrik Arıza ekipleri, hatların üzerine düşen dallara müdahale etti. Dalların temizlenmesi için kontrollü çalışma yürüten ekiplerin elektrik hatlarında oluşan hasarı gidermek ve güvenliği sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.