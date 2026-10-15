Kuvvetli rüzgâr elektrik hatlarına zarar verdi: Ekipler sahada

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İstanbul
Artvin'in Hopa ilçesinde kuvvetli rüzgarın devirdiği ağacın dalları, birden fazla enerji nakil hattında hasara yol açtı. Bölgeye çalışma platformu bulunan araçla gelen elektrik arıza ekipleri, hatların üzerine düşen dalları temizlemek ve oluşan hasarı gidermek için çalışma başlattı.
Hopa ilçesinde kuvvetli rüzgârın devirdiği ağacın dalları, birden fazla enerji nakil hattında hasara neden oldu. Bölgeye çalışma platformu bulunan araçla gelen Hopa Elektrik Arıza ekipleri, hatların üzerine düşen dallara müdahale etti. Dalların temizlenmesi için kontrollü çalışma yürüten ekiplerin elektrik hatlarında oluşan hasarı gidermek ve güvenliği sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.