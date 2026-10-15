Sakarya’da sel suları dere kenarındaki evi yıkıp geçti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar Fevziye bölgesinde suyun debisinin tehlikeli boyutlara ulaşmasına yol açtı. Büyük bir hızla akan sel suları, derenin hemen kenarında yer alan evi yerle bir etti. Sel suları evin yıkıntılarını da sürükleyerek hızla akmaya devam ederken, evin yıkılmadan önce boşaltılmış olması muhtemel bir faciayı önlerken, yaşanan bu korkunç olay anbean görüntülendi.

Özetle