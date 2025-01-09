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Kış, yaban hayatını zorluyor: Tilkilerin yiyecek arama mesaisi kameralara yansıdı
09-01-2025 15:09
| Güncelleme: 09-01-2025 15:09
Kars’ta etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen araziler, yaban hayatını olumsuz etkiledi ve yiyecek bulmakta zorlanan kızıl tilkiler, karlı tarlalarda yiyecek arayışıyla kameralara yansıdı. Kars-Selim-Sarıkamış karayoluna kadar gelen tilkiler, araçlara aldırış etmeden gün boyu kar altında yiyecek arayıp daha sonra gözden kayboldu.