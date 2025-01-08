Kocaeli'de feci kaza: Bariyer otomobilin içine girdi
08-01-2025 13:36
| Güncelleme: 08-01-2025 13:42
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil bariyere ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin içinden geçti. Yaralanan sürücü A.B.B., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri bariyeri otomobilin içinden çıkarmak için çalışma başlattı.