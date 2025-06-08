Köpeğini tedavi edilirken bir anda yere yığıldı! Sebebi sonradan ortaya çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde köpeğini tedavi için veterinere getiren bir kadın, muayene sırasında aniden bayılarak yere yığıldı Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, genç kadın muayene sırasında veterinere yardımcı olmak için köpeğinin ayaklarından tuttu. Bu sırada kendinden geçtiği görülen kadın aniden yere yığıldı. Veteriner hekimin anında müdahale ettiği genç kadın kısa süre içinde kendine geldi. Tansiyon rahatsızlığı sebebiyle ara sıra bayıldığı öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.