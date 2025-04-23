Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını ziyaret eden vatandaş gözyaşlarına boğuldu! 'Ciğerimden pare almışlar gibi'

İstanbul Kadıköy'de bulunan bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum günüydü. Yaşasaydı 15 yaşına girecek olan Ahmet'in mezarı yine doldu taştı. Bahçelievler'de bulunan mezarını anneannesi ve Sultangazi'de aşçılık yapan Ayhan Kilaver ziyaret edip dua etti. Ahmet'i hiç tanımadığını söyleyen Kilaver, mezarın başında gözyaşı dökerek "Tanımam ama bıçaklandığı günden beri etkisinden çıkamıyorum. 3 çocuk babasıyım. Oğlum Ahmet'in yaşında. Oğluma bakınca sanki Ahmet'i görüyorum. Ciğerimden pare almışlar gibi. Her sabah namaza kalkıp ailesine dua ediyorum" dedi.

