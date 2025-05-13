Mersin'de akıllara durgunluk veren olay! Bıçakladı, dövdü videoya çekti
Mersin'in Bozyazı ilçesinde sokak ortasında bir kişiyi dövüp bıçaklayarak komaya sokan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin yaralı yerde can çekişirken video çekerek yaptıklarını anlattığı ortaya çıktı. Yaralının görüntülerinin yer aldığı videoda şüphelinin kendisine küfür edilmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini anlattığı, "Dövüp, bıçakladım, herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor" dediği duyuldu.
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Sıkça Sorulan Sorular
Yaralamanın cezası ne kadar?
TCK Madde 86-2 Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz