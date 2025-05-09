Müsilaj kâbusu geri mi dönüyor! İstanbul açıklarında endişelendiren görüntüler

MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağı olan bitkisel planktonun (fitoplankton) bazı çevresel faktörlerin tetiklemesiyle aşırı çoğalmasının bir ürünü olarak deniz suyuna salgıladıkları sümüksü, şeffaf, yapışkan bir organik maddedir.