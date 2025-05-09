Müsilaj kâbusu geri mi dönüyor! İstanbul açıklarında endişelendiren görüntüler
Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde yoğun olarak görülen, acil durum ilan ettiren deniz salyası (müsilaj) yine patlak verdi. İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında tespit edilen müsilaj tabakası, havadan görüntülendi.
Deniz yüzeyini kaplayan beyazımsı yapının yayıldığı görüldü. Görüntüler, bölge halkı ve turizmciler arasında tedirginliğe neden oldu.
Sıkça Sorulan Sorular
MÜSİLAJ NEDİR?
Müsilaj, denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağı olan bitkisel planktonun (fitoplankton) bazı çevresel faktörlerin tetiklemesiyle aşırı çoğalmasının bir ürünü olarak deniz suyuna salgıladıkları sümüksü, şeffaf, yapışkan bir organik maddedir.
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