Namaz kılmasını fırsat bildi! Esnaftan Alman turist operasyonu
14-12-2024 15:05
| Güncelleme: 14-12-2024 15:10
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir markete giren Alman turist, iş yeri sahibinin namazda olmasını fırsat bilerek çantasını çikolata, gofret ve sigarayla doldurdu. Güvenlik kameralarını kontrol eden işletme sahibi durumu fark edip müdahale etti. Turist, aldığı ürünleri iade etmek zorunda kalırken, olay sonrası polis tarafından karakola götürüldü. Turist, parasını ödeyip hatasını kabul edince iş yeri sahibi şikayetinden vazgeçti.