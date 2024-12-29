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Nesli tehlikede olan su samuru yolunu kaybetti! Girdiği yer herkesi şaşırttı

29-12-2024 15:25 | Güncelleme: 29-12-2024 15:31
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Onur Kaya

Sivas'ta akılalmaz bir olay yaşandı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru yolunu kaybedip şehir merkezindeki Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan 5 katlı Mehmet Akpınar apartmanına girdi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine binaya gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi, uzun uğraşlar sonucu yakaladıkları su samurunu Kızılırmak kenarında doğal yaşamına bıraktı.

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