Off-Road pistinde Türk bayrağına örnek saygı gösterisi
05-01-2025 16:40
| Güncelleme: 05-01-2025 16:40
Düzce'nin yüksek kesimlerinde Off-Road yapan bir grup, araçlardan birinde Türk Bayrağı'nın çamurlandığını fark eden Fatih Mercan'ın telsiz uyarısıyla hassasiyet gösterdi. Bayrağın kirlenmemesi için sürücü, araçtan inerek bayrağı temiz bir şekilde kaldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan bu duyarlı davranış takdir topladı.
Türk bayrağının kirlendiğinin haberini veren Fatih Mercan, “Geçen günlerde bir off-road kulübü Düzce'ye geldi. Güzel bir gündü. Bir arkadaşımız aracının arkasına Türk bayrağı asmıştı. Bende onun arkasında Türk bayrağı olduğunu fark ettim. Bayrağa çamur sıçramıştı. Telsizden anons geçerek durumu bildirdim. Arkadaşta duyarlılık gösterip araçtan indikten sonra Türk Bayrağını yerinden sökerek geri alıp temizledi” dedi.