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Öğretmenlerin akülü sandalye hediyesi, 11 yaşındaki Eylül'ü sınıfına kavuşturdu

10-01-2025 12:06 | Güncelleme: 10-01-2025 12:24
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Tokat'ın Kılıçlı köyünde yaşayan 11 yaşındaki Eylül Şura Par, doğuştan gelen omurilik rahatsızlığı nedeniyle ayaklarını kullanamıyor ve fiziksel olarak sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelemiyordu. Ancak öğretmenlerinin desteği sayesinde eğitimine devam ediyor. Eylül'ün Matematik öğretmeni Fatma Özsüleyman ve Din Kültürü öğretmeni Esra Sümbül, salı ve perşembe günleri 9 kilometre yol katederek onun evinde ders veriyor. Öğretmenlerin bu çabası ve meslektaşlarının da desteğiyle anlamlı bir yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan bağışlarla, TOKİ Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Eylül'e bir elektrikli tekerlekli sandalye hediye edildi. Bu sayede Eylül, uzun bir aradan sonra arkadaşlarıyla birlikte sınıf ortamında eğitim almaya başladı. Akülü sandalyesini çok beğendiğini söyleyen Eylül Şura Par ise arabasıyla artık istediği yere gidebileceğini söyledi.

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