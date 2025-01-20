Önce kaza, sonra kavga! O anlar kamerada
20-01-2025 09:12
| Güncelleme: 20-01-2025 09:51
İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerinde yaşanan olayda; iki ticari araç sokak ayrımında çarpıştı. Kazanın etkisiyle araç sürücüleri kısa süreli bir şok yaşadı. Araçlarından inen sürücüler, kazanın sorumluluğu konusunda birbirlerini suçlayarak tartışmaya başladı. Tartışma sürücülerin yakınlarının da dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürülürken, kavgaya karışan kişilerin olayı küçük sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.