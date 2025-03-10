Onlarca kişinin canını hiçe saydı! Yolcu otobüsünde skandal görüntü

Türkiye'de yetkililerin ve uzmanların tüm uyarılara rağmen direksiyon başında telefon kullanımı hem trafiği hem de hayatları riske atıyor. Skandal görüntü Erzurum'da kaydedildi...

YOLU UNUTTU TELEFONA DALDI

İzmir'e doğru hareket eden bir yolcu otobüsünün şoförü, telefonla mesajlaşması araçtaki yolcular tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Şoförün bu anlarda yol ile irtibatının kesildiği ve tamamen mesajlaşmaya odaklandığı görüldü.