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Otel yangınında ölen anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu

23-01-2025 13:37 | Güncelleme: 23-01-2025 13:38
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Suat Vilgen

Bolu'daki yangın faciasında vefat eden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı minik Alya Altın'ın cenazeleri, Manisa'nın Soma ilçesine getirildi. Baba evinde helallik alınması sırasında gözyaşları sele dönerken yürek burkan anlar yaşandı. Yangında yaralanan Hilmi Altın'ın babası, eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın da gelini ve torunu için dua ettirirken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve kızın cenazeleri daha sonra cenaze namazının kılınacağı Parkaltı Camii'ne götürüldü. Bu arada Kübra Tonguç Altın'ın eşi Hilmi Altın'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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