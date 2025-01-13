Oyun oynarken ateş yaktılar, olanlar oldu! Samanlık küle döndü
13-01-2025 10:57
| Güncelleme: 13-01-2025 11:00
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde Hasan Y.'nin torunları, içerisinde inşaat malzemelerinin olduğu samanlık çevresinde oyun oynadıkları sırada ateş yaktı. Samanlığa sıçrayan alevler, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonucu samanlık içerisinde bulunan çeşitli inşaat malzemeleri yanarak kullanılmaz hale geldi.