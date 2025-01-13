Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Oyun oynarken ateş yaktılar, olanlar oldu! Samanlık küle döndü

Oyun oynarken ateş yaktılar, olanlar oldu! Samanlık küle döndü

13-01-2025 10:57 | Güncelleme: 13-01-2025 11:00
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde Hasan Y.'nin torunları, içerisinde inşaat malzemelerinin olduğu samanlık çevresinde oyun oynadıkları sırada ateş yaktı. Samanlığa sıçrayan alevler, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonucu samanlık içerisinde bulunan çeşitli inşaat malzemeleri yanarak kullanılmaz hale geldi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Balıkesir'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı - GÜNDEMGÜNDEM
Balıkesir'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı
İran’daki Türk takımı Traktör'ün taraftar videosu izlenme rekorları kırdı - SPORSPOR
İran’daki Türk takımı Traktör'ün taraftar videosu izlenme rekorları kırdı
Oyun oynarken ateş yaktılar, olanlar oldu! Samanlık küle döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Oyun oynarken ateş yaktılar, olanlar oldu! Samanlık küle döndü
ANKA III'ten bir ilk! Gövde içerisinden mühimmat atışı başarıyla gerçekleşti - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
ANKA III'ten bir ilk! Gövde içerisinden mühimmat atışı başarıyla gerçekleşti
Düğündeki maganda dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 9 yaşındaki çocuk vurulmuştu! - GÜNDEMGÜNDEM
Düğündeki maganda dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 9 yaşındaki çocuk vurulmuştu!
Kız arkadaşının attığı mesajla çılgına döndü! Söyledikleri 'pes' dedirtti - GÜNDEMGÜNDEM
Kız arkadaşının attığı mesajla çılgına döndü! Söyledikleri 'pes' dedirtti
Frene bile basmadan kafa kafaya girdiler! Korkunç kaza kamerada - DÜNYADÜNYA
Frene bile basmadan kafa kafaya girdiler! Korkunç kaza kamerada
Aydın'da tren yolunda korkutan anlar: Araç bir anda devrildi - GÜNDEMGÜNDEM
Aydın'da tren yolunda korkutan anlar: Araç bir anda devrildi
Bisikleti ile Türkiye'yi gezen Rus turistten itiraf: Bayılıyorum! - YAŞAMYAŞAM
Bisikleti ile Türkiye'yi gezen Rus turistten itiraf: Bayılıyorum!
Galata Köprüsü'nün korkulukları kırıldı, bir kişi denize düştü! - GÜNDEMGÜNDEM
Galata Köprüsü'nün korkulukları kırıldı, bir kişi denize düştü!
Diyarbakır'da silahlı gruplar sokak ortasında çatıştı! - GÜNDEMGÜNDEM
Diyarbakır'da silahlı gruplar sokak ortasında çatıştı!
Tekirdağ'da hızla gelen otomobil kadını havaya savurdu - GÜNDEMGÜNDEM
Tekirdağ'da hızla gelen otomobil kadını havaya savurdu
Porsuk Çayı'nda su samuru paniği: Görüntüler sosyal medyada viral oldu - YAŞAMYAŞAM
Porsuk Çayı'nda su samuru paniği: Görüntüler sosyal medyada viral oldu
Film sahnesi değil gerçek! Giden taksinin üzerine çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Film sahnesi değil gerçek! Giden taksinin üzerine çıktı
Avcılar'da polisin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Avcılar'da polisin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Köye inen aç kurt ile köpek arasındaki kovalamaca kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Köye inen aç kurt ile köpek arasındaki kovalamaca kamerada
Balıkesir'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı - GÜNDEMGÜNDEM
Balıkesir'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı
Düğündeki maganda dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 9 yaşındaki çocuk vurulmuştu! - GÜNDEMGÜNDEM
Düğündeki maganda dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 9 yaşındaki çocuk vurulmuştu!
Kız arkadaşının attığı mesajla çılgına döndü! Söyledikleri 'pes' dedirtti - GÜNDEMGÜNDEM
Kız arkadaşının attığı mesajla çılgına döndü! Söyledikleri 'pes' dedirtti
Aydın'da tren yolunda korkutan anlar: Araç bir anda devrildi - GÜNDEMGÜNDEM
Aydın'da tren yolunda korkutan anlar: Araç bir anda devrildi
Galata Köprüsü'nün korkulukları kırıldı, bir kişi denize düştü! - GÜNDEMGÜNDEM
Galata Köprüsü'nün korkulukları kırıldı, bir kişi denize düştü!
Diyarbakır'da silahlı gruplar sokak ortasında çatıştı! - GÜNDEMGÜNDEM
Diyarbakır'da silahlı gruplar sokak ortasında çatıştı!
Tekirdağ'da hızla gelen otomobil kadını havaya savurdu - GÜNDEMGÜNDEM
Tekirdağ'da hızla gelen otomobil kadını havaya savurdu
Film sahnesi değil gerçek! Giden taksinin üzerine çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Film sahnesi değil gerçek! Giden taksinin üzerine çıktı
Avcılar'da polisin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Avcılar'da polisin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı