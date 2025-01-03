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Oyuncak silahla soyguna gitti, sağlam bir dayak yedi

03-01-2025 13:16 | Güncelleme: 03-01-2025 13:45
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Bursa'nın Osmangazi kuyumculuk yapan Tamer Ekim, dükkanda oturduğu esnada büyük bir şok yaşadı. İçeri giren kar maskeli şahıs, Ekim'e silah doğrultuldu. Silahı görünce panikleyen kuyumcu, saldırganın uzattığı çantayı altınlarla doldurmaya başladı. Bir an saldırganın elindeki silahın oyuncak olduğu anlayan dükkan sahibi Ekim, çantayı bırakıp saldırganın elindeki oyuncak tabancayı alıp soyguncuyu vurmaya başladı. Panikleyen şüpheli hemen kapıya doğrulup hızla kayıplara karıştı. Yaşanalar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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