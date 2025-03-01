"Pireye kızıp yorgan yakmak" deyimini başka bir boyuta taşıdı: Ustalara kızıp arabasını yaktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın, bir türlü tamir ettiremediğini iddia ettiği aracını boş bir araziye götürdükten sonra benzin dökerek ateşe verdi. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan kadın, oto tamircilerine tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre İ.Ö. isimli kadın, otomobilini ilçedeki birçok tamirciye götürdüğünü ancak aracının bir türlü tamir edilmediğini öne sürdü. Ustaların ise yalnızca para aldığını ancak sorunu çözemediklerini iddia eden kadın, öfkesini aracından çıkardı.

"ŞAKAYDI, GERÇEK OLDU"

Aracını boş bir araziye götüren İ.Ö., yanında getirdiği benzini otomobilin üzerine dökerek ateşe verdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak canlı yayında paylaşan kadın, hem oto tamircilerine hem de taşıtı satın aldığı kişilere şu ifadelerle isyan etti:

"Evet, hep söylüyordum. Şakaydı şimdiye kadar. Artık gerçek oldu. Nazilli'deki hiç bir tamirci bu arabayı doğru düzgün tamir edemedi. Para aldılar. Başka yaptıkları hiç bir şey yok.

Ben ekmeğimi bu arabayla kazanıyorum. Beni tanımayanınız yoktur. Şimdi görsel bir şölene hazır olun. Şakaydı, gerçek oldu. Bu arabayı yakacağım. Bu arabayı bana aldıran, satan, tamir edemeyen kim varsa onlara ibret olsun. Hakkım helal değil."

İNCELEME BAŞLATILDI

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Tamircilere sinirlenen kadın, polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.