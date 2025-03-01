Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

"Pireye kızıp yorgan yakmak" deyimini başka bir boyuta taşıdı: Ustalara kızıp arabasını yaktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın, bir türlü tamir ettiremediğini iddia ettiği aracını boş bir araziye götürdükten sonra benzin dökerek ateşe verdi. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan kadın, oto tamircilerine tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre İ.Ö. isimli kadın, otomobilini ilçedeki birçok tamirciye götürdüğünü ancak aracının bir türlü tamir edilmediğini öne sürdü. Ustaların ise yalnızca para aldığını ancak sorunu çözemediklerini iddia eden kadın, öfkesini aracından çıkardı.

"ŞAKAYDI, GERÇEK OLDU"

Aracını boş bir araziye götüren İ.Ö., yanında getirdiği benzini otomobilin üzerine dökerek ateşe verdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak canlı yayında paylaşan kadın, hem oto tamircilerine hem de taşıtı satın aldığı kişilere şu ifadelerle isyan etti:

"Evet, hep söylüyordum. Şakaydı şimdiye kadar. Artık gerçek oldu. Nazilli'deki hiç bir tamirci bu arabayı doğru düzgün tamir edemedi. Para aldılar. Başka yaptıkları hiç bir şey yok.

Ben ekmeğimi bu arabayla kazanıyorum. Beni tanımayanınız yoktur. Şimdi görsel bir şölene hazır olun. Şakaydı, gerçek oldu. Bu arabayı yakacağım. Bu arabayı bana aldıran, satan, tamir edemeyen kim varsa onlara ibret olsun. Hakkım helal değil."

İNCELEME BAŞLATILDI

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Tamircilere sinirlenen kadın, polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Moda Sahili'nde endişelendiren görüntü! Her yeri kapladı
Kar banyosu yapan karga görenleri hayrete düşürdü: "Bir tek şampuanı eksik"

Sıkça Sorulan Sorular

Otomobil muayene ücreti ne kadar?
Otomobil muayene ücreti 2025 yılı için 2.620,80 TL olarak belirlendi.
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.