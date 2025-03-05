Sadece Ramazan'da yapılıyor, tadına bakan vazgeçemiyor

Bursa'da sadece Ramazan ayında üretilen ve tadına bakanların vazgeçemediği Ramazan helvası, bu sene de yoğun talep görüyor. Helvacıoğlu'nun 1960 yılından bu yana ürettiği bu özel tatlı, geleneksel tarifiyle üç kuşaktır lezzetini koruyor. Un, yağ ve su karışımının tatlı şerbete yatırılmasıyla hazırlanan helvanın sırrının ise sadece aile tarafından bilindiği ve kimseyle paylaşılmadığı belirtiliyor.

ŞEHİR DIŞINDAN BİLE GELİYORLAR

Şehrin meşhur lezzetlerinden biri haline gelen Ramazan helvası, Bursa'da sadece Ramazan ayında satışa sunuluyor. Tatlıyı tatmak için şehir dışından gelenler bile oluyor.

Helvanın günümüzdeki üreticisi Mehmet Çolakgil, tarifte hiçbir katkı maddesi kullanılmadığını belirterek, Helvacıoğlu firmasının üçüncü kuşak üreticisi olduğunu, 110 yıldır bu işi yaptıklarını ve dedelerinden gelen bir üretim şekliyle, klasik olarak üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

ÖZEL BİR FORMÜLE SAHİP

Ürünlerinde glikoz kullanmadıklarına dikkati çeken Çolakgil, Bursa'ya has olan çok eski bir tatlı olduğunu belirttiği Ramazan helvasını genellikle genellikle helvacıların yaptığını ifade etti ve şunları ekledi:

"İçerisinde maya yoktur ve kullanmıyoruz. Tatlının içerisinde un, yağ, şeker ve tabii ki özel katkılar yer alır. Ancak bu özel katkıların tam formülü, babamızdan ve dedemizden gelen bir gelenek olarak paylaşmıyoruz ve sırrımızı kimseye söylemiyoruz. Bu yüzden formülümüzü veremiyoruz. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ürünlerimiz her zaman kaliteli ve sağlıklıdır."

KİLOSU 400 TL

Çolakgil, Ramazan helvasının üretiminde makineden faydalanmayıp tamamen ellerini kullanmaları nedeniyle talepleri zor karşıladıklarını anlattı. Ve her zaman yapamadıklarını belirtti. Ayrıca genellikle öğleden sonra müşterilerine yetiştirmeye çalıştıklarını ve kilo ile satış yaptıklarını vurguladı.

Fazla üretim yapamadıkları için bazen ürünü yetiştiremediklerine dikkati çeken Çolakgil, tatlının kilosunun ise Ramazan boyunca sabit olarak 400 TL'ye satıldığını kaydetti. "Ramazan sonuna kadar bu fiyat değiştirmeden devam ediyoruz" dedi.