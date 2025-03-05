Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Sadece Ramazan'da yapılıyor, tadına bakan vazgeçemiyor

Bursa'da sadece Ramazan ayında üretilen ve tadına bakanların vazgeçemediği Ramazan helvası, bu sene de yoğun talep görüyor. Helvacıoğlu'nun 1960 yılından bu yana ürettiği bu özel tatlı, geleneksel tarifiyle üç kuşaktır lezzetini koruyor. Un, yağ ve su karışımının tatlı şerbete yatırılmasıyla hazırlanan helvanın sırrının ise sadece aile tarafından bilindiği ve kimseyle paylaşılmadığı belirtiliyor.

ŞEHİR DIŞINDAN BİLE GELİYORLAR

Şehrin meşhur lezzetlerinden biri haline gelen Ramazan helvası, Bursa'da sadece Ramazan ayında satışa sunuluyor. Tatlıyı tatmak için şehir dışından gelenler bile oluyor.

Ramazan helvası

Helvanın günümüzdeki üreticisi Mehmet Çolakgil, tarifte hiçbir katkı maddesi kullanılmadığını belirterek, Helvacıoğlu firmasının üçüncü kuşak üreticisi olduğunu, 110 yıldır bu işi yaptıklarını ve dedelerinden gelen bir üretim şekliyle, klasik olarak üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

ÖZEL BİR FORMÜLE SAHİP

Ürünlerinde glikoz kullanmadıklarına dikkati çeken Çolakgil, Bursa'ya has olan çok eski bir tatlı olduğunu belirttiği Ramazan helvasını genellikle genellikle helvacıların yaptığını ifade etti ve şunları ekledi:

"İçerisinde maya yoktur ve kullanmıyoruz. Tatlının içerisinde un, yağ, şeker ve tabii ki özel katkılar yer alır. Ancak bu özel katkıların tam formülü, babamızdan ve dedemizden gelen bir gelenek olarak paylaşmıyoruz ve sırrımızı kimseye söylemiyoruz. Bu yüzden formülümüzü veremiyoruz. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ürünlerimiz her zaman kaliteli ve sağlıklıdır."

Ramazan helvası

KİLOSU 400 TL

Çolakgil, Ramazan helvasının üretiminde makineden faydalanmayıp tamamen ellerini kullanmaları nedeniyle talepleri zor karşıladıklarını anlattı. Ve her zaman yapamadıklarını belirtti. Ayrıca genellikle öğleden sonra müşterilerine yetiştirmeye çalıştıklarını ve kilo ile satış yaptıklarını vurguladı.

Fazla üretim yapamadıkları için bazen ürünü yetiştiremediklerine dikkati çeken Çolakgil, tatlının kilosunun ise Ramazan boyunca sabit olarak 400 TL'ye satıldığını kaydetti. "Ramazan sonuna kadar bu fiyat değiştirmeden devam ediyoruz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan Bayramı 9 gün olur mu? Bayrama sayılı günler kala kaç gün tatil olacağı gündeme geldi
Ramazan'ın vazgeçilmezi keşkek! 8 saatte pişiyor, kaleden çalınan davulla duyuruluyor

Sıkça Sorulan Sorular

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı tatili bu yıl 3,5 gün olacak: 29 Mart 2025 Cumartesi günü yarım gün, 29-30 Mart ve 1 Nisan tarihleri ise tam gün.
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.