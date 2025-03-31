Şehidimizin ikiz kardeşinin feryadı yürekleri dağladı

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı sırasında TCG Kemal Reis Gemisi'nde görev yapan Elektrik Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat İrgi, İspanya açıklarında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Sivaslı şehidin cenaze namazı saat 14.00'te kılındı.

"ANNEMİN KARNINDA BİLE BİRLİKTEYDİK. BENİ DE AL"

Şehit Astsubay Nihat İrgi'nin kız kardeşi İrem İrgi, tören sırasında gözyaşlarına boğuldu. Kardeşinin tabutu başında, "Nihat, kardeşim, ikizim... Beni de al Nihat. Ben 28 yıl seninleydim. Annemin karnında bile birlikteydik. Beni de al" sözleriyle ağıt yakan İrem İrgi, yürekleri dağladı.