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Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunu bastı! Adam kaçırıp, etrafa ateş açtılar
19-01-2025 09:53
| Güncelleme: 19-01-2025 10:05
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde biri silahlı 4 şehir magandası, otomobille geldikleri akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan kişiyi dövüp arabaya bindirdi. Olaya müdahale etmek isteyen bir kişi ise silahlı magandanın hedefi oldu. Yerdeki kovanı alan şüpheli, beraberindekilerle darbettikleri şahısla birlikte olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Şüpheliler ve darbedilen kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.