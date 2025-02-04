Şişli'de yangın paniği! 4 katlı binadan dumanlar yükseldi
04-02-2025 10:15
| Güncelleme: 04-02-2025 10:37
İstanbul'un Şişli ilçesindeki Gazi Berkay Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın girişinde yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan yaşlı kadını kurtardı. Dumandan etkilenen kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.