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Sokak saldırısına uğradı, kendisini çuval parçası ile korudu

31-01-2025 09:52 | Güncelleme: 31-01-2025 10:35
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde güzergah olarak yol arazisini kullanan bir çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çığlık atarak yardım isteyen çocuk, elindeki çuval parçası ile köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalıştı. Daha sonrasında çocuğun yardımına çevrede bulunan bir araç sürücüsü yetişti ve köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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